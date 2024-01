A45-Umleitung: Lennebrücke wird repariert

Die wichtige Brücke ist seit Freitag wegen Flutschäden voll gesperrt. Und mit ihr auch die Umleitungsstrecke der A45 über Altena. Um das kaputte Fundament der Brücke so schnell es geht zu reparieren, wurde gestern (Dienstag) ein Stahlkorsett angelegt. Ab Freitag wird dann in einem Spezialverfahren unter Wasser betoniert. Damit die Arbeiten reibungslos ablaufen können, senkt der Ruhrverband aktuell noch den Pegel der Lenne ab. Die Notinstandsetzung soll in circa zwei bis drei Wochen fertig sein.