A45 wird weiter begutachtet

Das bedeutet, dass die Schweißnähte auf Risse überprüft werden. Das Verfahren ist aufwendig: Erst muss der Korrosionsschutz über der Naht entfernt werden. Dann wird eine weiße Grundierung aufgesprüht, um das schwarze Magnetpulver, welches sich an Rissen ansammeln würde, besser sehen zu können. Außerdem wird noch geschaut, ob die Brücke an weiteren Stellen verformt ist. Der Abschnitt zwischen Lüdenscheid und Lüdenscheid Nord bleibt also erstmal gesperrt. Die Autobahn GmbH versucht weiterhin, die Umleitungen so gut es geht zu optimieren. Dazu werden unter anderem Baustellen aufgehoben und Ampelschaltungen verbessert.