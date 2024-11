A45 zwischen Hagen-Süd und Lüdenscheid-Nord wieder frei

LKW-Unfall auf A45 bei Hagen

Die A45 war am Morgen zwischen Hagen-Süd und Lüdenscheid-Nord in beide Richtungen voll gesperrt. Dort ist ein Lkw in einer Baustelle umgekippt. Er blockierte beide Fahrbahnen. Es lief Diesel aus. Seit 16 Uhr ist die Autobahn aber wieder frei.

Feuerwehr versorgt Autofahrer mit Decken und Getränken

Wegen der Sperrung kam es heute früh zu einem massivem Rückstau - vor allem in Richtung Lüdenscheid-Nord. Auto- und Lkw-Fahrer, die dort feststeckten wurden von der Feuerwehr mit Decken und warmen Getränken versorgt. Die Polizei versucht den Verkehr umzuleiten. Auf den Umleitungsstrecken der gesperrten A45 dürfte es damit heute früh noch voller werden.