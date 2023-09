A46 noch kein Unfallschwerpunkt

Erst Anfang des Monats hatte es einen tödlichen Motorradunfall auf der Strecke gegeben. Kein Einzelfall: in den letzten beiden Jahren gab es auf der Autobahn mehrere tödliche Unfälle - und mehr als 20 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. für die Einstufung zum Unfallschwerpunkt gibt es allerdings bestimmte Kriterien, die die A46 bislang nicht erfüllt. Die Autobahn GmbH reagiert stetig auf die Unfallzahlen. Auf der A46 gibt es schon in Fahrtrichtung Hemer größtenteils ein Tempolimit von 130 km/h, weil es in den letzten Jahren viele Unfälle in die Richtung gegeben hat. In Richtung Hagen ist die Autobahn hingegen zum Großteil unbegrenzt, weil das laut der aktuellen Unfallzahlen noch nicht notwendig ist.