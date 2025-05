Bauarbeiten im Westhofener Kreuz

Die Autobahn 45 wird am Wochenende in Höhe Westhofener Kreuz gesperrt. Grund dafür ist die Erneuerung von vier Brücken über die A1. Für die Vorbereitung der Arbeiten soll eine Behelfsbrücke aufgestellt werden. Am Wochenende steht die Auflage der Träger für dieses Bauwerk an, Dafür muss die A45 im Westhofener Kreuz voll gesperrt werden. Das passiert in der Zeit von Freitagabend 22 Uhr bis Montagfrüh um 5.

