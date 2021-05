Abholstation im Bürgeramt

Hagen ist erst die zweite Kommune in NRW, die die Idee der Abholstation umsetzt. Gerade in Zeit von Corona bietet das einen hohen Mehrwert für unserer Bürgerinnen und Bürger, sagt Oberbürgermeister Erik Schulz.

Wer den Service der Station im Foyer des Bürgeramtes an der Rathausstraße nutzen will, kann das beim Antrag der Dokumente angeben. Es reicht dann, zur Legitimation einen Fingerabdruck und eine E-Mail-Adresse zu hinterlegen. Sind die Dokumente fertig, bekommt man dann per Mail ein Pin-Nummer.