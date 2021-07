Rathaus bleibt weiterhin zu

Betroffen sind das Rathaus I und das Zentrale Bürgeramt – und zwar bis zum 02. August. Das Stadtarchiv bleibt bis zum 17. August dicht. Dort müssen nach dem Hochwasser weiterhin Akten der Stadtverwaltung gerettet werden. Es gibt aber auch gute Nachrichten: Die Bürgerämter in Boele und Haspe können ab heute wieder öffnen. Das gilt auch für die Stadtbücherei und das Kunstquartier. Auch das Rathaus II, die Ausländerbehörde sowie die Zulassungs- und Führerscheinstelle in Hohenlimburg sind wie gewohnt geöffnet. Schwer getroffen hat es auch die Einkaufsgalerien in der Innenstadt: Die Rathaus- und Volme-Galerie bleiben auch in dieser Woche geschlossen.

Weitere Infos gibt es hier.