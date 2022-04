Till Hoffmann wird im Jahr 2022 seine Abiturprüfungen ablegen. Der Schüler aus Essen hat seine gesamte Oberstufe in der Coronazeit verbracht. Er erzählt uns, wie es war, zwischen Distanz- und Präsenzunterricht hin und her zu wechseln, Maske tragen zu müssen, was Corona an Auswirkungen für ihn generell hatte, wie seine Vorbereitungen auf das Abitur verlaufen sind und was er später mal werden möchte. Das Interview mit Kollegin Claudia Löhr könnt ihr euch hier anhören.

