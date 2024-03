Lernnächte in der Stadtbücherei

Die Bücherei lädt wieder zu den sogenannten "Langen Lernnächten" ein. Nächste Woche Dienstag, Donnerstag und Freitag öffnet sie extra für die Abiturienten von 18 bis 23 Uhr.

Alkoholfreie Cocktails, Massagen und Nachhilfelehrer

In der Bücherei können die Schüler in Ruhe lernen. Außerdem gibt es alkoholfreie Cocktails, Entspannungsmassagen gegen den Prüfungs-Stress und professionelle Betreuung durch die Hagener Nachhilfeeinrichtung "Lernzuflucht". Die Experten helfen bei fachlichen Fragen und geben Tipps zur effektiven Lernorganisation.

Abiturprüfungen starten im April

Die erste schriftliche Abiturprüfung findet in diesem Jahr am 16. April statt. Unter anderem in Geographie, Geschichte und Sport.