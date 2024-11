Das Albrecht-Dürer-Gymnasium sucht Bundesfreiwillige

Du weißt noch nicht, was du nach dem Abschluss machen sollst? Wer herausfinden will, was ihm liegt oder nicht liegt, was ihm Spaß macht oder keinen Spaß macht, kann das in einem Bundesfreiwilligendienst herausfinden. Im Dezember geht am AD der jetzige "Bufdi" ab, jetzt sucht die Schule einen Neuen.

© Radio Hagen