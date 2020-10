Abstimmen für Hagener Verein

Der Verein Kunst vor Ort will Kinder und Jugendliche in Hagen fördern und sorgt für kostenlose Kunstaktionen an Schulen, in Jugendzentren und auf öffentlichen Plätzen. Regelmäßige Angebote gibt es in Altenhagen, Haspe und Wehringhausen, in Stadtteilen mit großen sozialen Ungleichheiten. Pädagogen und Künstler arbeiten zusammen. Bei den Angeboten geht es darum, soziale und sprachliche Kompetenzen zu fördern und einen kulturellen Dialog zu schaffen.

www.deutscher-engagementpreis.de/publikumspreis