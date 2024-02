Ada Pellert geht eher

Ada Pellert kommt aus Österreich, hat selbst an der Universität in Klagenfurt habilitiert und wird nun dort Rektorin. Den Wechsel begründet die Wirtschaftswissenschaftlerin sehr persönlich.

Der Schritt sei keine Entscheidung gegen die FernUniversität, sondern für die Chance, nach 15 Jahren in Deutschland die Leitung einer Universität in ihrer alten Heimat Österreich übernehmen zu können. Als Tochter einer Essenerin habe sie in den letzten Jahren die mütterlichen Spuren in NRW erkundet, nun folge sie den Spuren ihres Klagenfurter Vaters.

Ada Pellert hat die acht Jahre als Rektorin der FernUniversität sehr genossen. Auch das letzte neunte Jahr will sie mit voller Kraft gestalten.