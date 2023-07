Agentur Mark unterstützt junge Leute

Die Frage Ausbildung oder Studium kann auch in den Sommerferien geklärt werden. Nächste Woche Dienstag gibt es Ausbildungssprechstunden an verschiedenen Orten in der Stadt. Dafür sorgt die Agentur Mark und wird dabei von der Stadt, den Kammern und der Jugendberufsagentur unterstützt. Es geht darum, junge Leute auf dem Weg in ihre Zukunft zu unterstützen. Auch jetzt sind noch viele auf der Suche nach einem Ausbildungs- oder Studienplatz. Sie sollen ganz einfach Rat und Hilfe bekommen. Sprechstunden gibt es beim CVJM am Märkischen Ring, in der Stadtteilbücherei Hohenlimburg und im Kinder- und Jugendpark Haspe, jeweils in der Zeit zwischen 15 und 17 Uhr.

