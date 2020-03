AKH sucht Freiwillige

Freiwillige müssen zunächst auf der Homepage des Krankenhauses ein Formular ausfüllen. Bei Bedarf werden die Helfer dann eingesetzt. Vor allem Tätigkeiten wie Essen verteilen, Messen von Vitalzeichen oder Botengänge innerhalb des Hauses kommen auf die Freiwilligen zu. Aber auch eine direkte Unterstützung des Pflegepersonals bei der Grundpflege oder dem Lagern von Patienten ist möglich.





Das Formular findet ihr hier: https://www.akh-hagen.de/start





Ausgefüllt sendet ihr das Formular per Post ins Krankenhaus oder per Mail an: sabine.brockhaus@agaplesion.de