Aktion Lichtblicke: Hilfe für Kinder und Familien in NRW

Hilfe für Kinder und Familien in NRW

Die Aktion Lichtblicke macht sich seit über 26 Jahren für in Not geratene Kinder und Familien in NRW stark. Sie ist eine gemeinsame Spendenaktion der 45 Lokalradios in NRW sowie der kirchlichen Hilfswerke Diakonie und Caritas in Nordrhein-Westfalen. Unter der Schirmherrschaft von Katharina Wüst, Ehefrau des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten, hilft die Aktion Lichtblicke da, wo eine außergewöhnliche Notsituation vorliegt. Besondere Berücksichtigung bei dieser Spenden-Kampagne finden Familien, die in eine aussichtslose Misere geraten sind und dringend finanzielle Unterstützung benötigen, um ihren Lebensalltag meistern zu können.

Ihr seid der Motor unserer Spendenaktion

Der Motor der Aktion Lichtblicke sind unsere Hörerinnen und Hörer. Sie sorgen mit tausenden kleinen und großen Aktionen über das ganze Jahr für große Sichtbarkeit vor Ort. Durch euer persönliches Engagement seid ihr die Gesichter unserer NRW-Spendenaktion und füllt sie mit Leben. Das schafft seit der Gründung der Aktion Lichtblicke im Jahr 1998 Vertrauen und Akzeptanz. Nur so konnten wir in dieser Zeit über 94 Millionen Euro für Kinder und Familien in NRW sammeln und damit rund 290.000 Kindern einen Lichtblick schenken.

Eure Spenden sind bei uns in guten Händen

Bei der Aktion Lichtblicke sind eure Spenden in sehr guten Händen. Nicht umsonst trägt die Spenden-Organisation das Spenden-Siegel des DZI. Da viele ehrenamtlich engagiert sind, liegen die Verwaltungskosten mit unter 10 Prozent sehr niedrig. Und das Gute ist: Jeder Euro bleibt in Nordrhein-Westfalen. Denn auch in NRW gibt es zahlreiche Familien, die dringend auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind. Die Aktion Lichtblicke sammelt nicht nur in der Adventszeit, sondern das ganze Jahr über Spenden. Daher kann sie jeden Monat Hilfe für die Schwächsten in der Gesellschaft leisten.

Online-Spenden nehmen wir Tag und Nacht entgegen. Schaut doch auch mal in unserem Lichtblicke-Shop vorbei. Hier findet ihr unseren aktuellen 0-Euro-Schein, den Nico Santos für die Aktion Lichtblicke zur Verfügung gestellt hat. Allgemeine Infos zur Aktion Lichtblicke findet ihr unter www.lichtblicke.de.