Weihnachtsbaum statt Autofeder

Die Aktion Lichtblicke kann sich über eine Spende von 3.500€ freuen.

In ihrer Freizeit hat die Belegschaft Federn in Form von Weihnachtsbäumen produziert und diese tannengrün lackiert. Das Material und weitere Unkosten hat die Firma getragen. Rund 200 "Weihnachtsfedern" sind so entstanden. Die haben dann bei der letzten Weihnachtsfeier gegen eine Spende die Besitzer innerhalb der Belegschaft gewechselt. Die Aktion ist sehr gut angekommen, sagt René De Wit (Global Head of Occupational Safety & Health, Sustainability, Energy, Environment).