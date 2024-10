Aktion Lichtblicke: Ihr macht was? Sagt es uns!

Zuerst einmal: Danke! Danke, dass ihr euch engagieren wollt und uns helfen möchtet, benachteiligten Kindern und ihren Familien in Nordrhein-Westfalen das Leben wieder ein bisschen lebenswerter zu machen. Ihr startet eine ganz individuelle Aktion vor Ort? Ob tatkräftig, kreativ, kulinarisch, sportlich oder einfach nur gesellig, für Kinder und Familien in Not ist jede Idee eine gute Idee. Teilt uns mit, was ihr plant.

Falls ihr als Privatperson, Verein oder Organisation eine Aktion für Lichtblicke macht, sagt uns gerne vorher über das Formular unten Bescheid.

Wer selbst spenden möchte, gelangt HIER zum Spendenformular. Jede kleine und große Spende ist herzlich Willkommen und hilft, Kindern und Jugendlichen in schwierigen Zeiten einen kleinen Lichtblick zu schenken. Wir sagen vielen Dank für eure großartige Unterstützung.

Über die Aktion Lichtblicke

Seit 1998 unterstützen wir in ganz NRW Kinder, Jugendliche und ihre Familien, die materiell, finanziell und seelisch in Not geraten sind. Ins Leben gerufen wurde die Aktion von den 45 NRW-Lokalradios, dem Rahmenprogramm RADIO NRW, den Caritasverbänden der fünf NRW-Bistümer sowie der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe.

Die Aktion Lichtblicke e.V. kümmert sich besonders um Menschen unter uns, die schwere Schicksalsschläge hinnehmen müssen: Die Schwachen und Benachteiligten in unserer Gesellschaft, die keine Lobby für ihre Anliegen haben. Hier sind es vor allem Kinder, die besonders unter den Notsituationen leiden, in die ihre Familien geraten. Und gerade den Kleinsten wollen wir Aufmerksamkeit, Solidarität und Mittel spenden. Kinder sind unsere Zukunft und haben die solidarische Hilfe aller verdient. Wir nehmen mit unserer Arbeit unsere gesellschaftliche Verantwortung wahr, wollen Lobby und Stimme sein und Hilfebedürftigen in Nordrhein-Westfalen tatkräftig helfen. Unbürokratisch, schnell und effektiv.