Waste Watcher auf der Lauer

Die Waste Watcher hatten sich in Altenhagen, Wehringhausen, Haspe, Eilpe und der Innenstadt auf die Lauer gelegt. Dabei beobachteten sie sieben illegale Müllablagerungen, darunter mehrere Autoreifen, Sperrmüll und eine Couchgarnitur. In allen Fällen wurden die Verursacherinnen und Verursacher vor Ort erwischt. Sie müssen Bußgelder von bis zu 400 Euro zahlen sowie die Kosten für die Entsorgung von rund 300 Euro übernehmen. Die Waste Watcher haben außerdem über 50 kleinere Verstöße festgestellt, beispielsweise achtlos weggeworfene Zigarettenstummel oder Tüten einer Fast-Food-Kette. Solche Kontrollen in den späten Abend- und Nachtstunden sollen künftig öfter durchgeführt werden.