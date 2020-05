Aktuelle Coronazahlen

Aktuell sind noch 17 Personen in unserer Stadt mit dem Coronavirus infiziert. Acht Personen sind an den Corona-Folgen gestorben. Insgesamt 297 Menschen in Hagen konnten bereits geheilt werden.

Alle Infos rund um Corona in Hagen sowie eine entsprechende Übersicht bekommt ihr hier: www.hagen.de/corona