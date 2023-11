Albrecht-Dürer-Gymnasium erhält Siegel: "Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage"

Das AD wird Teil des bundesweiten Netzwerkes

In dem bundesweiten Schülernetzwerk von und für Schüler & Schülerinnen setzt man sich gemeinsam gegen alle Formen von Diskriminierung ein. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag zu einer gewaltfreien, demokratischen Gesellschaft und zu einer Verbesserung des Schulklimas.

Diesem größten Schülernetzwerk Deutschlands gehören inzwischen mehr als 4000 Schulen an, darunter auch schon ca. 18 Hagener Schulen.









Sportliche Unterstützung für das AD

Das Albrecht Dürer wird in seinem Vorhaben sogar sportlich unterstützt. Der ehemalige Phoenix Hagen Spieler Javon Baumann ist nun Pate des Gymnasiums und möchte positives bewirken. Er will in Zukunft als Ansprechpartner für die Schülervertretung da sein, gemeinsame Projekte anstoßen, um mehr Toleranz und sensibilisiertes Bewusstsein rund um das Thema Rassismus zu schaffen.









Peer- Guides am AD

Zwei Ehrenamtliche Schüler des Albrecht-Dürers haben auch eine Ausbildung als sogenannte "Peer-Guides" absolviert. Damit dienen sie den Schülern nun als Experten und können mehr Bewusstsein und auch Interesse zu dem Thema Rassismus wecken. Ebenfalls wissen die Peer-Guides nun auch in bestimmten Situation das richtige Handeln einzusetzen und stehen ihren Schulkameraden auch als offenes Ohr zur Seite.