Albrecht-Dürer-Gymnasium wird DFB-Juniorcoach-Ausbildungsschule

Am Donnerstag hat die Schule ihren sechsten Schulfußballtag veranstaltet. Das Besondere: Die Oberstufenschüler, die als Schiris und Coaches fungierten, wurden vom DFB als Juniorcoaches ausgebildet. Die neue Plakette an der Schulfassade untermalt das jetzt offiziell - feierlich mit den Siegern enthüllt am Donnerstag.

© Radio Hagen