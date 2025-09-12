Navigation

Altern wie ein guter Wein: Matt Dillon hat Anti-Aging-Tipps

Veröffentlicht: Freitag, 12.09.2025 07:50

Aus dem Jungbrunnen hat Schauspieler Matt Dillon nicht getrunken. Trotzdem machen ihm Fans Komplimente für sein gutes Aussehen mit 61 Jahren. Jetzt hat er seine Anti-Aging-Tipps verraten.

Matt Dillon
© Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa

Leute

Toronto (dpa) - Matt Dillon reagiert auf Komplimente mit einem Tipp gegen das Altern, der nichts mit Kosmetik oder Botox zu tun hat. «Ich denke, das Wichtigste ist, sich einen jugendlichen Geist zu bewahren, das Leben zu genießen und viel Sport zu machen», sagte der 61-Jährige beim Toronto International Film Festival (TIFF) dem Portal «Now Toronto».

Ein Video, in dem der US-Schauspieler («Die Outsider», «L.A. Crash») seine Lieblingsfilme vorstellt, kommentierten zahlreiche Menschen im Netz mit Komplimenten: «Altern wie ein guter Wein», «Ich will so cool sein wie Matt Dillon, wenn ich älter werde» oder «Matt sieht besser aus denn je», schrieben Nutzer.

Darauf angesprochen reagierte Dillon zunächst überrascht: «Wirklich? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.» Einen Tipp hat er aber noch: «Macht euch nicht ständig Sorgen über Dinge, auch wenn es nicht einfach ist.»

© dpa-infocom, dpa:250912-930-28168/1

Weitere Meldungen

Prinz Harry überraschend in der Ukraine eingetroffen

Panorama Mit dem Zug ist der britische Prinz überraschend über Polen in die Ukraine gereist. Sein Ziel? Die Unterstützung verwundeter Soldaten.

Ukraine-Krieg - Prinz Harry in Kiew

Sorge vor Abschiebungen: Bad Bunny meidet US-Bühnen

Künstlerbesuche Sänger Bad Bunny startet im Dezember seine Welt-Tournee. Konzerte im US-Festland wird es aber nicht geben - aus Sorge vor der US-Einwanderungsbehörde ICE.

Bad Bunny

Schlagersänger Wendler feiert Rückkehr an den Ballermann

Künstlerbesuche Michael Wendler steht nach langer Pause wieder auf der Bühne am Ballermann – begleitet von Buh-Rufen und Fangesängen. Wie sein umstrittener Auftritt im «Megapark» lief.

Schlagersänger Wendler feiert Rückkehr an den Ballermann
skyline