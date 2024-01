Am 6. Januar sind in Hagen die Sternsinger unterwegs

Wofür wird in diesem Jahr gesammelt

Die Sternsinger-Aktion 2024 steht unter dem Motto "Gemeinsam für unsere Erde". Die Spenden aus allen Gemeinden fließen in diesem Jahr an Hilfsprojekte in Amazonien und darüber hinaus. Es geht vorrangig um Projekte gegen die Abholzung von Regenwäldern und für den Klimaschutz. Es handelt sich um ein häufiges Missverständnis, dass beim Sternsingen spenden für die katholische Kirche gesammelt würden.

Wer nicht von Sternsingern besucht wird, aber die Aktion dennoch unterstützen möchte, kann auch online unter www.sternsinger.de spenden.

Sternsinger- Aktion wird immer schwieriger umsetzbar

Viele der Hagener Gemeinden haben Schwierigkeiten die Aktion im gewohnten Rahmen umzusetzen. In vielen Gemeinden muss man sich mittlerweile anmelden, da aufgrund von geringeren Mitgliederzahlen nicht mehr pauschal alle Haushalte abgedeckt werden können. In einigen Stadtteilen wird mittlerweile auch bewusst auf das traditionelle umherziehen von Tür zu Tür verzichtet, da in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht wurden mit Anfeindungen gegenüber den Sternsinger-Gruppen. In diesen Gemeinden wird dann stattdessen im Gottesdienst für die Aktion gesammelt.

Die Herz-Jesu Gemeinde in Hagen-Dahl

In der Herz-Jesu Gemeinde in Dahl gibt es hingegen immer noch genug Kinder, die die Aktion unterstützen. Viele von ihnen sind Pfadfinder aus Dahl. Am Samstag (06.01.) werden insgesamt 41 Sternsinger zwischen 5 und 17 Jahren im gesamten Volmetal, von Ambrock bis nach Rummenohl, unterwegs sein und mindestens 250 Haushalte besuchen. Auch hier musste man sich im Vorfeld anmelden. Wer dies verpasst hat, kann sich gerne noch auf der Homepage der Herz-Jesu Gemeinde melden unter www.christus-koenig.de/hagen-dahl.

