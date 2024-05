Ambulance for Kids: Rettungssanitäter aus NRW hilft ukrainischen Kindern

Wir erreichen ihn in Kiew. Marc Friedrich kommt aus Essen, ist Notfallsanitäter und hat "Ambulance for Kids" gegründet. Seine Organisation hat es sich zur Aufgabe gemacht, kranke oder schwerstverletzte Kinder innerhalb und außerhalb der Ukraine zu transportieren. Dafür haben sie eine vollausgestattete rollende Intensivstation. Und das alles mitten im Krieg. Marc Friedrich ist mittlerweile seit Januar 2024 durchgehend in der Ukraine.

Das Interview mit Laura Potting

© Ambulance for Kids © Ambulance for Kids

Unsere Kollegin Laura Potting hat mit ihm telefonieren können. Das Gespräch hört ihr hier.





© RADIO NRW

"Ambulance for Kids" bittet um Spenden, damit sie Kindern "eine Chance auf Leben geben" können. Kinder und Familien - nicht nur in der Ukraine - "brauchen langfristige Hilfe", wie die Organisatoren auf ihrer Homepage mitteilen. Über diesen Link kann gespendet werden.