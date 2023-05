Nächster Hagener Hilfstransort

Ziel des Hilfstransports ist diesmal die Hauptstadt-Region rund um Kiew. Im Gepäck hat Celik unter anderem eine ganze Zahnarzt-Praxis und weitere Medizinprodukte für eine Uni-Klinik. In den nächsten Wochen und Monaten sollen weitere Hilfslieferungen folgen. Dafür werden an den Lager-Standorten von Celik Logistik in Hohenlimburg und Halden bereits jetzt Spenden gesammelt. Gebraucht werden unter anderem haltbare Lebensmittel, aber auch Baumarkt-Bedarf, wie z.B. funktionsfähige Bohrmaschinen. Auch gut erhaltene Kleidung und Kinderspielzeug wird von Mustafa Celik in die Ukraine gebracht. Auch finanziell könnt ihr die Transporte unterstützen. Alle Infos dazu findet ihr hier.