Arbeitsagentur schwer beschädigt

Detlef Scheele war schockiert vom Ausmaß der Schäden. Das Hauptgebäude kann nachhaltig nicht genutzt werden. Als Zwischenlösung nutzt die Agentur Räume im ehemaligen Marienhospital, hier kann zumindest der Eingangsservice angeboten werden. Vieles an Beratung findet per Telefon oder Internet statt, die Hagener Arbeitsagentur ist praktisch im Homeoffice. Sie will langfristig aber wieder überwiegend Präsenz zeigen und sucht dafür nach einer Lösung.