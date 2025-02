Auszeichnung für Hasper Karnevalisten

Zur Begründung heißt es, der Karneval sei in NRW ein lebendiger Ausdruck von Kultur und Identität und er sei in allen Regionen des Landes verwurzelt. Und das sei eben den vielen Ehrenamtlichen zu verdanken, die das in ihren Vereinen erarbeiten. Rainer Bartelheim ist seit 42 Jahren Präsident der KG Grün Weiß Haspe.