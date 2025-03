Nach dem Tulpensonntag in Boele der Rosenmontag in der Stadtmitte

Gegen 14 Uhr setzt sich dann der Zug in Bewegung. Es geht von der Frankfurter Straße über den Friedrich-Ebert-Platz am Volkspark vorbei zur Elberfelder Straße und dann Richtung Wehringhausen. Bitte unbedingt die Parkverbote beachten, sonst wird abgeschleppt.

Nach dem Zug wird in vielen Kneipen weiter gefeiert, außerdem ist heute noch bis 21 Uhr Karnevalskirmes in der Stadt. Eine Party im Rathaus an der Volme gibt es heute ab 14.30 Uhr auch, die wird zum ersten mal von der Stadt gemeinsam mit den Blau-Weißen-Funken ausgerichtet.

Schon gestern hatten beim Umzug in Boele 35.000 Jecken friedlich und fröhlich gefeiert.