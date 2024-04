Azubi Speeddating bei der SIHK

Was ist ein Azubi Speeddating?

Das Azubi Speeddating findet zum fünften Mal statt und bietet Ausbildungssuchenden die Chance, sich bei verschiedenen Unternehmen in zirka 10 minütigen Gesprächen vorzustellen und eine Lehrstelle zu ergattern. Der Fokus liegt hier nicht auf den Noten, sondern auf der Persönlichkeit der Bewerberinnen und Bewerber, ihren Fähigkeiten, sowie der Chemie zwischen ihnen und den Unternehmen. Wer einen guten ersten Eindruck macht hat so die Chance, sich einen Termin für ein Vorstellungsgespräch und im weiteren Verlauf eventuell sogar einen Ausbildungsplatz zu sichern.

Es werden gut 50 Unternehmen aus Hagen und dem Ennepe-Ruhr-Kreis anwesend sein. Insgesamt gibt es 395 Ausbildungsplätze in den Branchen Industrie, Handel, Handwerk, Gastronomie und Pflege zu vergeben.

Wie eine erfolgreiche Vermittlung aussehen kann

Letztes Jahr haben die Firma Eurotec aus dem Lennetal und Joshua Mehlmann aus Wetter beim Azubi Speeddating zusammengefunden. Durch eine gute Vorbereitung, selbstsicheres Auftreten und seine offene Art konnte er beim Speeddating überzeugen. Seit August letzten Jahres ist er in dem Unternehmen Auszubildender als Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement. Der gesamte Prozess verlief schnell und reibungslos: vom ersten Kennenlernen hin zur Vertragsunterzeichnung sind nur knapp drei Wochen vergangen.

Die Chemie zwischen ihm und der Personalerin Angelique Manke hat sofort gestimmt, sodass eine Woche später bereits ein offizielles Vorstellungsgespräch stattfinden konnte. Da er nicht länger auf den Einstieg ins Berufsleben warten wollte, hat er sich trotz Fachhochschulreife gegen ein Studium und für eine Ausbildung entschieden. Diese Entscheidung bereut er nicht, ihm macht die Arbeit und die Vielfalt, die sie mit sich bringt, großen Spaß.

Er kann allen Ausbildungssuchenden die Teilnahme am Azubi Speeddating nur empfehlen.

Für die SIHK ist das Azubi Speeddating ein voller Erfolg, das machen sie an zahlreichen Matches in den vergangenen Jahren fest. Dieses Jahr gab es so viele Unternehmensbewerbungen wie noch nie, auch ist dieses Jahr erstmalig die Pflegebranche vertreten. Die Veranstaltung soll zur Fachkräftesicherung beitragen und sowohl Ausbildungssuchende, als auch kleine und mittlere Unternehmen unterstützen. Besonders kaufmännische und gewerblich-technische Ausbildungsplätze sind bei den Bewerberinnen und Bewerbern beliebt.

Zusätzlich zum Speeddating wird in den Räumen der SIHK ein Check von Bewerbungsunterlagen angeboten. Diese mitzubringen ist keine Pflicht, erhöht aber die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Vermittlung.

Über das Azubi Speeddating hinaus bietet die SIHK weitere Vermittlungsangebote an.