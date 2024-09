Babymesse im AKH

Das Agaplesion AKH ist mittlerweile das einzige Krankenhaus mit Geburtshilfe in Hagen. Es verfügt auch über eine Frühchen-Intensivstation, dort werden auch Frühgeborene mit einem Geburtsgewicht auch unter 500g betreut. Am Tag der offenen Tür sind nicht nur werdende Eltern willkommen, sondern auch werdende Großeltern, Paten und Geschwisterkinder und auch Leute, die einfach so vorbeischauen.





Termin Samstag, 21. September zwischen 11 und 15 Uhr.