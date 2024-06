Badeunfall im Westfalenbad: Kind stirbt im Krankenhaus

Zu dem Unfall war es am zurückliegenden Sonntag gekommen. Das Kind trieb mehrere Minuten lang leblos an der Wasseroberfläche. Zwei Medizinstudenten reanimierten es vorerst noch. Ein Rettungswagen brachte die 5-Jährige ins Krankenhaus. Dort verstarb das Mädchen am Freitagabend. Die genauen Umstände und Hintergründe des Badeunfalls werden aktuell noch von der Polizei geklärt.