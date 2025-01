Bäumchen raus in Hagen

Weihnachtsbäume können aber auch zu den Wertstoffhöfen in Haspe und der Obernahmer, zum HEB-Betriebshof und zur Kompostierungsanlage gebracht werden. Überall dort ist die Annahme bis Ende des Monats kostenlos. Wichtig: Die Bäume müssen frei von Schmuck sein und sollten nicht kleingeschnitten oder in Säcke verpackt werden.

Einen besonderen Service bietet die Pfadfindergruppe Rubin Löwe in Hohenlimburg an. Sie holt die Bäume bei allen, die sich dafür anmelden, zu Hause ab. Termine dafür sind jetzt am Samstag und dann noch mal am 25sten. Die Abholung ist kostenlos, die Pfadfinder freuen sich aber über eine Spende für ihre Kinder- und Jugendarbeit.





Kontakt Pfadfinder: 0157 79636236 oder VCP-Weihnachtsbaumaktion@web.de