Spendenorganisation Eintracht Tannen

Die Handballprofis von Eintracht Hagen werden heute zu Weihnachtsbaumträgern. Der Verein organisiert eine Spendenaktion auf dem Parkplatz an der Geschäftstelle. An der Körnerstraße werden Nordmanntannen aus heimischen Wäldern verkauft. Jeder Baum kostet 20 Euro und wird von den Profis persönlich zum Auto getragen. Außerdem gibts Musik, Essen und Getränke, die Einnahmen werden unter anderem an den Hagener Kinderschutzbund gespendet. Den Weihnachtsbaumverkauf bei Eintracht Hagen gibt es heute von 10 bis 16 Uhr.