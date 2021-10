Bäume umgekippt

Die Feuerwehrleitstelle bekam besonders am Vormittag einige Anrufe: An einigen Stellen in der Stadt waren Bäume auf die Straßen gekippt – zum Beispiel im Bereich der Nahmer, in der Verbandstraße oder in der Straße "Im Kettelbach". Verletzt wurde bei den Vorfällen niemand. Die Deutsche Bahn gab heute bekannt, dass es durch den Sturm zu Verspätungen und Ausfällen im Zugverkehr kommen kann. Infos zu den Fahrten gibt es hier.