Bauarbeiten auf der Autobahn sorgen für ICE-Ausfälle

Die Bauarbeiten am Autobahnkreuz Dortmund/Unna werden sich die nächsten Wochen auch in Hagen bemerkbar machen. Es geht vor allem um den Zugverkehr. Das Kreuz wird im Moment von Autobahn Westfalen ausgebaut. Gleichzeitig will die Bahn eine Eisenbahnbrücke, die über die A1 führt, abreißen und neu bauen.

© Quelle: Bahn AG