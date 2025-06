Bauarbeiten in Barthey

Mit diesem Projekt reagiert der Wirtschaftsbetrieb auf die im Regenwasser festgestellten Schadstoffbelastungen, die im Bereich der Straße etwa durch Reifenabrieb, Fahrbahnabrieb, Bremsenabrieb oder Tropfverluste von Schmier- und Kraftstoffen entstehen können. Nun geht es darum, die Einleitung von Schadstoffen in verunreinigtem Regenwasser in die Gewässer nachhaltig zu reduzieren und so einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.