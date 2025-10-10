Navigation

Bauarbeiten auf der Hohenlimburger Straße

Veröffentlicht: Freitag, 10.10.2025 09:50

Der Wirtschaftsbetrieb nutzt die Herbstferien für den Start der Bauarbeiten auf der Hohenlimburger Straße. Es geht um den Abschnitt zwischen Hünenpforte und Bahnbrücke. Für die Arbeiten sind fünf Bauabschnitte geplant, der erste startet Montag (13.10.).

Der WBH will die Hohenlimburger Straße auf einer Länge von rund 780 Metern neu gestalten und die Fahrbahndecke sanieren.

Die Straßenentwässerung wird neu geordnet, eine  spezielle Anlage soll das Regenwasser vor der Ableitung von Schmutz befreien. Bushaltestellen werden umgebaut, dazu kommen Veränderungen von Rad- und Fußwegen.

Die Bauarbeiten insgesamt werden etwa ein Jahr dauern, der Verkehr wird per Baustellenampel geregelt. Im Vorfeld der einzelnen Bauanschnitte will der WBH die Anliegenden noch mal direkt informieren.

