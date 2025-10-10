Bauarbeiten auf der Hohenlimburger Straße

Der WBH will die Hohenlimburger Straße auf einer Länge von rund 780 Metern neu gestalten und die Fahrbahndecke sanieren.

Die Straßenentwässerung wird neu geordnet, eine spezielle Anlage soll das Regenwasser vor der Ableitung von Schmutz befreien. Bushaltestellen werden umgebaut, dazu kommen Veränderungen von Rad- und Fußwegen.

Die Bauarbeiten insgesamt werden etwa ein Jahr dauern, der Verkehr wird per Baustellenampel geregelt. Im Vorfeld der einzelnen Bauanschnitte will der WBH die Anliegenden noch mal direkt informieren.