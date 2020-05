Bauarbeiten Hohenlimburg

In Hohenlimburg startet morgen/Dienstag eine neue Baustelle auf der Oeger Straße. Im Abschnitt zwischen der Oststraße und der Zufahrt zur Firma Thyssen-Krupp stehen Rohrleitungsarbeiten an. Die Oeger Straße wird deswegen in diesem Bereich gesperrt, es gibt eine weiträumige Umleitung.





© Erwin Wodicka - fotolia