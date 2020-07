Bauen in den Ferien

Wenn der neue Kreisel fertig ist, kann mit Abriss und Neubau der Marktbrücke begonnen werden. Auch die Haßleyer Straße ist seit heute Baustelle. Straßen NRW will die Fahrbahn sanieren. Ab heute ist zwischen dem Kreisel an der Enervie und der Raiffeisenstraße gesperrt. In Wehringhausen dauert die Sperrung der Langestraße etwas länger. Die Asphaltierungsarbeiten am Wilhelmsplatz sind letzte Woche wegen des Regenwetters verschoben worden, sollen aber bis Ende der Woche erledigt sein.