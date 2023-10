Bauern- und Kreativmarkt in Hagen-Dahl

In Dahl findet diesen Samstag (14.10.2023) wieder der beliebte Bauern- und Kreativmarkt statt. In und an der Bürgerhalle können sich die Besucher von 10 bis 18 Uhr auf regionale Lebensmittel und Kunsthandwerk freuen.

© Robin Hamann