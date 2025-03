Der Bauernmarkt 2025 - 22.03.

In unserer Stadt ist es gar nicht mehr wegzudenken: Der Bauern- und Kreativmarkt lockt jedes Jahr viele Besucher mit regionalen Produkten an.





Der Bauern- und Kreativmarkt findet am 22. März statt. Das ganze in Dahl, um und in der Bürgerhalle.





Auch in diesem Jahr gibt es Neuerungen, vor allem Attraktionen für Kinder! Was genau dahinter steckt und warum der Bauernmarkt für viele so besonders ist, haben wir uns mal genauer angeschaut.

Hier gibt es den Beitrag zum Nachhören!