Bauernmarkt in Dahl

Der Bauern- und Kreativmarkt in Dahl feiert diesen Monat 25-Jähriges Jubiläum. Termin ist der 22. Oktober, also übernächsten Samstag. An der Bürgerhalle gibt es dann wieder allerlei regionale Produkte der heimischen Landwirte, außerdem sind wieder Kunsthandwerker dabei.