Baum auf Radweg

Dabei soll ausdrücklich nicht die Variante zum Tragen kommen, nach der der Radweg um den Baum herum geführt und mit Schutzmaßnahmen für das Wurzelwerk versehen wird, weil die Kosten dafür zu hoch sind. Es müßte dann nämlich ein Stück des Grundstücks vom Kanuclub erworben werden, was die Mehrheit der Politik aber nicht will. Auch ein Vorschlag der Grünen, den Radweg über die Seestraße zu führen, fand keine Mehrheit. Für die ursprüngliche Planungsvariante, nämlich die Fällung der Roteiche für den Ausbau des Radweges, ist das Fördergeld bereits bewilligt. Will die Stadt nun einen anderen Plan umsetzen, müßte sie einen neuen Antrag stellen - auf die Gefahr hin, daß dann kein Geld mehr fließt. Wenn jetzt keine andere Lösung akzeptiert wird, sollen die Eiche gefällt und doppelt so viele neue Bäume wie nötig als Ausgleich gepflanzt werden.