Baumpflegeaktion im Hagener Stadtwald

Die Aktion "Bäume für Hagen" gibt es seit 2021. Seitdem haben sich die Mitglieder des Clubs mehrmals mit weiteren Freiwilligen im Hagener Stadtwald getroffen und dort Bäume gepflanzt. Bei der Aktion am Samstag geht es aber nicht um die Neupflanzung von Bäumen, sondern um die Baumpflege. Die bereits gepflanzten Bäumen sollen freigeschnitten werden, damit sie sich besser entwickeln können. Bislang haben sich rund 30 Freiwillige für die Aktion angemeldet. Wer noch spontan mithelfen möchte, kann am Samstagmorgen um 9 Uhr zum Parkplatz am Bismarckturm kommen.