Beachclub am See

421 Tonnen Sand, fast 2000 Quadratmeter Strand, 1200 Quadratmeter Rasen und Platz am Wasser. Der neue Beachclub am Hengstey-Südufer kann sich sehen lassen. Heute (Mittwoch) hat Betreiber Mike Henning den symbolischen Schlüssel für das Gelände bekommen. Markus Monßen-Wackerbeck, Chef der Hagener Verkehrs- und Versorgungsgesellschaft und Bauherr, und Oberbürgermeister Erik Schulz als Auftraggeber waren dazu an den See gekommen.

© Cordula Aßmann Radio Hagen