Bislang kam es nur zu einer einzigen Begegung der beiden Künstler - und zwar am 09. Juli 1812. Jetzt begegnen sie sich am 11. Juni im Theater an der Volme beim Stück "Beethoven trifft Goethe". Es gibt insgesamt zwei Vorstellungen um 15 und 18 Uhr. Wegen den aktuellen Hygiene- und Abstandsmaßnahmen ist die Besucherzahl auf 30 Personen pro Vorstellung begrenzt. Der Eintritt kostet 25 Euro. Dazu gibt es ein Freigetränk.





