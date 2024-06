Belohnung im "Fall Kosta" steigt auf 46.170 Euro

"Die Rückmeldungen waren absoluter Wahnsinn", sagt Jan Ritter. Er ist der Leiter der ermittelnden Mordkommission. Zwar komme es immer wieder vor, dass Menschen Belohnungen aufstocken würden, aber nicht in diesem Ausmaß. Das bestätigt auch die Sendung "Aktenzeichen XY". Über das Wochenende hat die Polizei alle Zusagen gesammelt und zusammengerechnet. Jetzt steht fest: Die Belohnung für Hinweise liegt jetzt bei 46.170 Euro. Vorher hatte die Staatsanwaltschaft lediglich 1.500 Euro in Aussicht gestellt.

Belohnung könnte beim Überführen der Täter helfen

Die Polizei hofft, dass die neue, höhere Belohnungssummer beim Ermitteln des Täters hilft. Nach der Sendung seien einige Hinweise bei der Polizei eingegangen. Diese werden aktuell ausgewertet. "Die Hinweise sind hoffnungsvoll", sagt Jan Ritter. "Aber das ist bestimmt noch nicht alles, was wir an Hinweisen aus der Bevölkerung abgreifen können.

Rentner in der Silvesternacht 2022 überfallen und mit Baseballschläger zusammengeschlagen

Der Rentner Kosta war in der Silvesternacht am Bodelschwingplatz von bisher unbekannten Tätern in seiner Wohnung überfallen und mit einem Baseballschläger zusammengeschlagen worden. Dabei erlitt er lebensgefährliche Verletzungen. Von denen konnte sich der Mann nie erholen. Er wurde ein Pflegefall und starb ein Jahr nach der Tat an den Folgen der Verletzungen.

Erste Durchsuchungen, aber kein konkreter Tatverdacht

Im Rahmen der Ermittlungen gab es schon Hinweise auf mutmaßliche Täter. Über Geruchsspuren hatten Hunde die Polizei zu einer Hasper Hauptschule geführt. Das SEK hat außerdem schon mehrere Wohnungen in Haspe durchsucht. Es fehlen aber noch die entscheidenden Beweise.

Hinweise an die Polizei melden

Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern hat, sollte sich bei der Polizei Hagen melden. Am besten unter der Telefonnummer 02331/ 986 0.