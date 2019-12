Benefizkonzert für Suppenküche

Eine Aufgabe, die sich die Suppenküche Hagen e.V. nicht nur, aber auch in der Weihnachtszeit zu Herzen nimmt. Mit einem Benefiz-Weihnachtskonzert möchte das Vokalensemble Kammerton Hagen, unter der Leitung von Dr. Albert Boehres, auch den knapp 80 Helfern etwas zurückgeben. Das findet am Sonntag den 15.12. in der Johanniskirche statt. Los geht es um 17 Uhr, der Erlös der Eintrittskarten in Höhe von 8€ kommt der Suppenküche zu Gute. Karin Vogeler, Vorstandsmitglied der Suppenküche verrät, warum sich der Besuch lohnt.

© Charlien Schmitt