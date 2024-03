Sänger und Sängerinnen für den guten Zweck gesucht

Das Benefizkonzert

Die ehemaligen Volmespatzen haben für den 8. September ein Benefizkonzert geplant, gesungen wird zusammen mit den S(w)inging Teachers im Haus Waldfrieden.

Das Konzert findet unter dem Motto "Die 20er und 30er Jahre sollen leben!" statt und ist in zwei Teile gegliedert. Im ersten Teil erwarten die Zuhörerinnen und Zuhörer Stücke aus diesen Jahrzehnten, im zweiten Teil liegt der Fokus auf Stücken aus Musical und Film. Die Stücke wurden teilweise umgeschrieben und verschiedene Lieder sind als Medley zusammengefasst worden.

Der Erlös kommt dem Kinder- und Jugendhospiz Sternentreppe zugute.

Wer mitmachen kann

Gesucht werden Menschen jeden Alters und Stimmlage. Grundvoraussetzung ist der Spaß am Singen und der Wille bis September regelmäßig an den Proben teilzunehmen. Ebenso sollte man ein gutes Gefühl für Rhythmus und Melodie mitbringen. Aktuell sind knapp ein dutzend Musikbegeisterte an dem Projekt beteiligt, eine Grenze nach oben hin gibt es nicht.

Das Ensemble ist schon länger kein reiner Mädchenchor mehr, daher würde sich die Akademie für Chor und Musik über männliche Unterstützung freuen. Notenblätter können vorab zur Vorbereitung bereitgestellt werden.

Wer Interesse hat, kann nach Ostern bei den Proben vorbeischauen, die finden dienstags ab 19 Uhr in der Eckeseyer Straße 160 statt.

Was ist ein Projektchor?

Im Gegensatz zu einem festen Gesangsensemble fokussiert sich ein Projektchor auf ein einziges Projekt. Der Vorteil: es gibt keine längerfristige Bindung, anders als bei einem klassischen Chor. Die Verpflichtung gegenüber dem Ensemble besteht nur bis das Projekt beendet wird.