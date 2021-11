Beratung in der Grabenstraße

Für Betroffene der Hochwasserkatastrophe gibt es in Hagen eine neue Anlaufstelle. Mehrere Wohlfahrtsverbände haben dazu Büroräume eingerichtet. Adresse ist die Grabenstraße 13. Mitte des Monats soll eine weitere Anlaufstelle an der Bahnstraße in Hohenlimburg eröffnen.

© Radio Hagen